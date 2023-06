Helder weer in De Wolden vandaag

Buurtschap­pen Ommen willen fietstun­nel onder drukke N36: ‘Griezelt ons voor de ogen’

Schoolgaande kinderen van en naar Dedemsvaart nemen vanuit Ommen een van de twee viaducten over de N36. Maar omdat daar ook zwaar verkeer rijdt, wordt ze bijkans ‘een vouw in de broek gereden’. Met een tunnel moet het er veilig worden, vinden inwoners. Belofte uit het verleden maakt bovendien schuld. ,,Maar we hebben niks meer vernomen.”