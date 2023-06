Helder weer in De Wolden vandaag

nacompetitie Invaller helpt Lutten bij scheiden van de markt toch langs Bruchter­veld

Lutten heeft zich met een 3-2 overwinning op Bruchterveld geplaatst voor de derde ronde van de nacompetitie. Daarmee drukt het Bruchterveld de vierde klasse in. In een ware degradatiekraker kwam Lutten op voorsprong, kantelde Bruchterveld het duel, maar denderde de thuisploeg in de slotfase naar de overwinning.