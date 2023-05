Het weer wordt warmer in De Wolden

Landgoed Vilsteren giet persoon­lijk sausje over de nieuwe houten spoorbrug tussen Dalfsen en Ommen

In de missie om alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland op te heffen is Vilsteren de volgende halte voor spoorwegbeheerder ProRail. In het Vechtdaldorp wordt begin volgend jaar een nieuwe houten spoorbrug voor voetgangers gerealiseerd. Eentje met een heus Vilsterens tintje.