Hof wijst horen Ruinerwold-vader in hoger beroep klusjesman af

Rechtbank doet uitspraak tegen ‘klusjesman’ Ruinerwold

De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak in de zaak tegen ‘Ruinerwoldklusjesman’ Josef B., die volgens het Openbaar Ministerie heeft meegewerkt aan de jarenlange mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold. Tegen de man is vier jaar celstraf geëist.

14 juni