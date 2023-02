Inlineskater Rémon Kwant uit Koekange trok in Italië in bij concurrent én vriend: ‘Zijn moeder wordt al boos als ik de tafel afruim’

Hof wijst horen Ruinerwold-va­der in hoger beroep klusjesman af

De advocaat van Josef B., de klusjesman in de Ruinerwold-zaak, heeft het gerechtshof in Leeuwarden gevraagd om Gerrit Jan van D. in hoger beroep als getuige te horen. Van D. is de vader van het gezin dat verborgen werd gehouden. De rechters wezen het verzoek af tijdens een inleidende zitting.