Ooit een boerderij, nu een megawinkel op het platteland: ‘We wilden de Efteling van de mode worden’

Unanieme steun voor 'kroketten­mo­tie': geen knorrende magen meer tijdens raadsverga­de­rin­gen in Ommen

Na de zomer geen knorrende magen meer tijdens raadsvergaderingen in Ommen. Tenminste, na 23.00 uur. Een ‘krokettenmotie’ - inclusief andere snacks - kan op brede steun rekenen, zolang één dier maar niet in het vlees verwerkt is. ,,Een oud-premier ging ons voor, zo’n motie kan iemand ver brengen.”