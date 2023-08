Miljoenen­pro­ject in IJsselland: een derde van alle brandweer­ka­zer­nes voldoet niet meer

Een groot vastgoedplan moet voor duidelijkheid zorgen over de staat van alle brandweerkazernes in de hele veiligheidsregio IJsselland. Van meerdere kazernes, zoals in Heino en Raalte, was al duidelijk dat renovatie of nieuwbouw nodig is. Eigenlijk zou het plan deze zomer al op tafel liggen, maar omdat het zo omvangrijk is heeft de veiligheidsregio tot eind van het jaar nodig.