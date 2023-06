Sterftecijfer in De Wolden boven landelijk gemiddelde

Eerste mensen gearri­veerd in Assen op overlooplo­ca­tie Ter Apel

In de Expohal in Assen zijn donderdag de eerste mensen gearriveerd op de overlooplocatie voor asielzoekers uit Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In de hal is ruimte voor zo’n vijfhonderd mensen. De zogeheten wachtkamer is bedoeld om mensen voor een paar dagen vanuit Ter Apel op te vangen en moet voorkomen dat asielzoekers de nacht buiten bij het aanmeldcentrum moeten doorbrengen.