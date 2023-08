met video Jelle (18) uit Meppel wordt met smoes naar werk gelokt en ontvangt unieke prijs: ‘Leek me altijd al gaaf’

Jelle Bouman (18) uit Meppel wordt mogelijk de eerste pizzabezorger in de ruimte. Hij is de winnaar van een speciale actie van New York Pizza en wint een heuse ruimtereis. ,,Dat heeft me altijd al heel gaaf geleken.’’