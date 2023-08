met poll Zorgen om spoedzorg voor 600.000 patiënten: ‘Waarnemen­de huisartsen willen geen nacht­dienst’

De cliëntenraad van de drie huisartsenposten in Zwolle, Hardenberg en Flevoland maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de spoedzorg voor 600.000 patiënten in deze regio's. Waarnemers die werken als ZZP-er willen geen avond- of nachtdienst draaien. ,,Dat is de bijl aan de wortel van ons systeem van huisartsenposten.’’