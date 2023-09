Deze meiden zijn de ‘bouwvak­kers van de toekomst’ in Bruchter­veld: hun Oranje­feest-boerderij is de mooiste

De meiden Lois, Benthe, Lize, Sophie en Hesse wonnen in Bruchterveld de hoofdprijs bij het bouwen van een boerderij in het Kinderdorp. Deze activiteit is onderdeel van het Oranjefeest in het dorp. ,,Jullie zijn echt de bouwvakkers van de toekomst”, zegt de jury.