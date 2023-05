Vandaag redelijk bewolkt weer in De Wolden

korfbal DOS’46 verslikt zich in eigen ongeduld en geeft initiatief uit handen: ‘Dit was cruciaal, denk ik’

DOS'46 is de regie over de eigen play-off kansen kwijt. De korfballers uit Nijeveen liepen tegen een zure en onnodige nederlaag op bij DSC, 15-14. Door de nederlaag is DOS'46 afhankelijk van de resultaten van LDODK om nog zicht te houden op de kruisfinales.