Vanmiddag kans op lichte regen in De Wolden

Amira wint tickets voor muziekfes­ti­val in Hongarije, maar heeft nog een wens: ‘Niet geschoten is altijd mis’

Amira Perfors zit in de trein naar het Balatonmeer. Ze won tickets voor het festival Balaton Sounds in Hongarije. Nu doet ze een etmaal over haar heenreis. Ze had het ook in een uurtje of twee kunnen redden. Maar de Hardenbergse is niet voor niets Klimaatambassadeur. ,,Iedereen heeft een klein beetje impact.”