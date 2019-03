10-jarig jongetje probeert patiënt in Delft te filmen, politie eist respect

De medische situatie in een woning aan de Ghanastraat in Tanthof trok veel bekijks. Veel hulpdiensten moesten worden opgetrommeld, omdat een patiënt van een hoger gelegen etage met een hoogwerker naar beneden moest worden gehesen en dat was voor velen een spektakel.



In eerste instantie bleven mensen op gepaste afstand staan, maar een jongetje kwam met zijn smartphone in de hand dichterbij. Tot afschuw van de politie. ,,Toen de patiënt naar beneden werd gehesen en vanaf het bakje van de hoogwerker op een brancard werd geplaatst, met alle slangetjes en medische apparatuur nog aan de patiënt vast, kwam een kereltje van een jaar of 10, al lopend met zijn smartphone in zijn hand, dichterbij", schetst de politie de situatie op Facebook. ,,Hij probeerde het incident te filmen of te fotograferen en de patiënt daarbij zo goed mogelijk in beeld te brengen. Gelukkig hadden wij tijdig door dat het kereltje dit van plan was en konden wij een hartig woordje met hem spreken.”



Het jongetje werd streng toegesproken en hem werd gevraagd wat hij ervan zou vinden als het een familielid betrof en als andere mensen dan zouden filmen. Voertuigen fotograferen mag, maar het in beeld brengen van een patiënt keurt de politie niet goed, zo luidde de boodschap.