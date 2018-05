100 Sophies in polaroid in 'modern, vet boek'

Stormloop op themajaar 'Gouden Eeuw 2019'

10:09 Ondernemers en culturele organisaties in Delft staan te trappelen om aan te haken bij het themajaar 'Delft & de Gouden Eeuw'. ,,We hebben ruim 100 aanmeldingen gehad. Dat is veel meer dan we hadden verwacht", stelt woordvoerder Marjan de Boer van Delft Marketing.