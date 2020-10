15.000 euro voor gouden tip over fatale steekpartij in Delft waar Chakib (36) om het leven kwam

Mijn allessie Zangeres Tess van der Zwet was vanaf het eerste moment overdon­derd door knappe Australi­sche Kieran

18 oktober Zangeres Tess van der Zwet liep de Australische Kieran Wych in een Thais hostel tegen het lijf en werd compleet overdonderd door zijn verschijning. Een ontmoeting die hun leven op zijn kop zette en met name dat van hem. In 2016 verhuisde hij voor de liefde van Perth naar Den Haag, vertellen ze in de rubriek Mijn Allessie.