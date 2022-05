19-jarig Sven is toptalent bij het Nationale Ballet: ‘Mijn passie, wat anderen daarvan vinden is onbelangrijk!’

Sven komt niet uit een gezin waar dans vanzelfsprekend is. Hij is een geboren Westlander, al verhuisde hij al op 2-jarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland. Bij terugkeer in Nederland - zeven jaar later - vestigde de familie zich in Driebergen. Momenteel woont hij in Amsterdam om zich optimaal te concentreren op zijn danscarrière.