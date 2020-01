2020 wordt voor Martin Stoelinga (76) kwestie van overleven: ‘Je weet dat je lijf een tikkende tijdbom is’

INTERVIEW Als keiharde crimefigh­ter laat Aptroot niet met zich spotten: 'Ik ga tot de grens'

3 januari Charlie Aptroot is nog heel even burgemeester van Zoetermeer, want in maart houdt het op. Ook in zijn laatste maanden belooft hij als burgervader extreem benaderbaar te blijven. Als crimefighter laat hij echter niet met zich spotten.