25 Oekraïense vluchtelingen opgehaald met buurtbus: ‘Indrukwekkend om daar te zijn’

Studie­beurs keert terug, maar is wel verlaagd: wat betekent dat voor Delftse studenten?

Het Delftse studentenleven is er niet goedkoper op geworden, maar de basisbeurs wordt wél lager. Vanaf volgend studiejaar zouden uitwonende studenten 255 euro krijgen, zo is de verwachting. ,,Met de almaar stijgende huurprijzen in Delft vraag je je wel af: is het water bij de wijn?”

27 maart