3,5 jaar cel geëist tegen Delftenaar uit roversbende

Onvrede over hardhout bij nieuwe visplekken Wollebrand: ‘Waarom geen natuur­vrien­de­lij­ke oevers?’

7:41 In recreatieplas Wollebrand in Honselersdijk worden nieuwe visplekken aangelegd. Tot schrik van de Algemene Waterschapspartij in Delft is er gekozen voor beschoeiing met hardhout, in plaats van natuurvriendelijke oevers.