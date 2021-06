31-jarige Hagenaar blijft vast voor ‘handel in coke’ vanuit Nootdorps pand

De politie deelde die dag in maart een flinke klap uit aan de Haagse onderwereld. Naast de inval in het Nootdorpse bedrijfspand, werden ook zes verdachte leden van een beruchte Haags-Marokkaanse drugsfamilie in de boeien geslagen en twee Britten opgepakt die op een jacht in Scheveningen drugs zouden invoeren. In de Haagse wijk Loosduinen werd ook een inval gedaan. De grote klapper van de politie was het resultaat van een puzzel die de opsporingsdiensten maandenlang bezig had gehouden. Het kraken van een beveiligde berichtendienst Sky ECC waarin criminelen tot die dag openlijk met elkaar communiceerden.