40 man zet scheve polderwoning handmatig waterpas: ‘Nooit gedacht dat ik ouderlijk huis zou optillen’

Zevenhon­derd lopers gaan voor een onwaar­schijn­lijk record tijdens de Klaas Vaak Droomtijd­loop 2021

Een halve marathon lopen in een half uur. Als de gemiddelde jogger het op een verjaardag voorspelt, kan hij dat derde glaasje wijn wel vergeten. Maar zondagochtend 02.00 uur is de start van de Klaas Vaak Droomtijdloop 2021. Dan is alles anders!

29 oktober