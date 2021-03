47 miljoen euro voor Delfts bedrijf om ontwikkeling en productie van kweekvlees uit te breiden

Beerputten onthullen dieet van de Delftenaar eeuwen geleden: ‘Ook armen aten redelijk gevarieerd’

16:50 Wat at de stedeling in de vroegmoderne tijd (1500-1850)? Om die vraag te beantwoorden dook onderzoeker Merit Hondelink in Delftse beerputten. Ze ontdekte dat het verschil tussen wat rijken en armen aten minder groot is dan werd aangenomen.’