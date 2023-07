Uitdaging! 7 x deze escaperooms doe je in Delft

Verdachte van explosie Nootdorp (20) door rechter schuldig bevonden, toch is hij alweer een vrij man

De verdachte van de explosie die voor veel schade zorgde aan een woning op het Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp begin dit jaar, is door de rechtbank schuldig bevonden en veroordeeld tot 270 dagen jeugddetentie. Omdat de 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel al sinds begin dit jaar vastzat, is hij per direct vrijgelaten.