70-plussers radeloos door terugkeer jonge onruststokers: ‘Straks breek je je heup als ze je omduwen’

Volwassen man mishandelt 11-jarige jongen in winkelcen­trum Parade, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar een volwassen man die gisteren een 11-jarige jongen heeft mishandeld in winkelcentrum de Parade in Nootdorp. Het slachtoffer zou door de man in zijn gezicht zijn geslagen, meldt de wijkagent van Pijnacker.

22 september