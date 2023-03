8 x deze Italiaanse restaurants moet je een keer proberen in Delft

indebuurt.nlLoop het water je al in de mond bij het denken aan een goede pizza of een lekkere risotto? Dan zijn deze restaurants zeker iets voor jou. Hieronder hebben wij een lijstje gemaakt van Italiaanse restaurants in Delft die zeker het proberen waard zijn!

San Marco

Gelegen op de Brabantse Turfmarkt ligt dit net gerenoveerde restaurant San Marco. Het zit al erg lang in Delft, maar het is sinds kort van een nieuwe eigenaar. Er zijn wat aanpassingen gedaan aan het interieur, maar het eten is zoals het altijd al was. Lekker en betaalbaar! Je krijgt er standaard een gratis voorgerecht die bestaat uit vers gebakken pizzadeeg met verse smeersels. Reserveren kan hier.

Pizzeria Salvatore

Pizzeria Salvatore bestaat al sinds 1980 in Delft en heeft ook nog steeds dezelfde eigenaar. Meneer Savatore himself! De eigenaar is er zelf nog regelmatig te vinden en staat ook nog echt in de keuken. Dat maakt dit restaurant dan ook zo bijzonder. Een echte Italiaan die de gerechten al jaren zelf maakt en dat proef je af aan het eten. Mensen komen hier niet alleen voor het authentieke Italiaanse eten, maar ook voor een gezellig kletspraatje met meneer Salvatore. Reserveer hier snel je plekje.

Milan Ciao Ciao

Naast afhalen en bezorgen kan je ook lekker dineren bij Milan Ciao Ciao in Delft. Het restaurant zit op de Binnenwatersloot en heeft heerlijke Italiaanse gerechten. Of je er nu ’s middags een broodje gaat eten of ’s avonds gaat dineren, alles kan hier. Als je student bent kan je hier voor erg goedkoop een pizza eten. Neem je collegekaart mee en eet hier een pizza voor slechts 8,99 euro. Ben je geen student? Dan kost een pizza hier ook niet de hoofdprijs. De prijzen van de pizza’s en pasta’s zijn vanaf 10,95 euro. Reserveren kan hier.

Il Peperoncino

Dit kleine, gezellige Italiaanse restaurant Il Peperoncino zit op de Verwersdijk. Het is een zaak gerund door een Italiaanse familie die al het eten met liefde bereidt en dat proef je! Alle ingrediënten zijn dagvers en het personeel is erg vriendelijk. De Scorpinno en de truffelpasta worden aan de tafel bereidt. Wees er wel snel bij met het reserveren, want het restaurant is vaak vol.

Fratelli

Fratelli heeft meerdere vestigingen, maar die in Delft is ook zeker het proberen waard. Het restaurant heeft een divers menu met zowel pizza, pasta als vlees- en visgerechten. Alle ingrediënten die in de keuken worden gebruikt zijn getransporteerd uit Italië en de chef-kok doet dan ook zijn best je het gevoel te laten geven alsof je echt in Italië bent. Reserveren kan hier.

Il Tartufo

Il Tartufo is een familiebedrijf die bestaat sinds het jaar 2000. Je kan er typische Italiaanse producten kopen. Ook kan je er ’s middags een broodje eten en ’s avonds dineren. Je kan hier avondeten op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 19.00 uur. Deze avonden staan bekend als Serata Italiana. Je krijgt dan een vier-gangen diner voorgeschoteld die elke maand van gerechten veranderd. Op vrijdag is dit een vis menu en op zaterdag vlees. Er is live jazzmuziek aanwezig en de avond kost 49,95 euro. Reserveren kan hier.

Stromboli

Stromboli zit op de Grote Markt en heeft veel keus op het menu. Zo hebben ze heerlijke pizza’s, pasta’s en vis-en vleesgerechten. De prijzen van dit restaurant zijn goed betaalbaar. Zo eet je een pizza vanaf 10,50 euro en een pasta vanaf 11,00 euro. Als je van toetjes houdt ben je hier op het goede adres. Ze hebben huisgemaakte tiramisu en truffelijs overgoten met Di Saronno. Reserveren kan hier.

Pavarotti

Pavarotti heeft meerdere vestigingen in Nederland, maar die in Delft is toch wel erg uniek. Geniet van een wijntje en kom met het openbaar vervoer, het restaurant zit namelijk boven het station van Delft. Naast de locatie is het eten goed en betaalbaar. Sinds kort hebben ze een nieuw gerecht op het menu namelijk de truffel risotto! Benieuwd? Reserveren kan hier.

