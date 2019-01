870 euro lichter, maar geen kaartjes voor Ahoy

Natuurlijk, nu voelt Henriëtte zich ‘ontzettend dom’ dat ze de trucjes van de Pijnackerse niet doorzag. Op 6 januari ‘kocht’ ze elf kaartjes voor het concert van de Vrienden van Amstel Live, deze week in de Rotterdamse Ahoy. Ze rekende 870 euro af, maar kreeg nooit kaartjes toegestuurd. ,,Tegen anderen zeg ik ook altijd ‘duh, doe niet zo dom’. Het enige dat ik kan zeggen is dat ik niet de enige ben die er is ingetuind.’’ Twee slachtoffers bleken net als zij in de val te zijn gelopen. Nadat Henriëtte op Marktplaats een waarschuwing plaatste, werd voorkomen dat nog twee mensen in de val trapten. ,,Dat gaf een kick.’’



Henriette handelt al zes jaar via Marktplaats. De standaardadviezen voor de transactie met de vrouw uit Pijnacker volgde ze op. Zo vroeg ze om een ID en kreeg die ook. Hij bleek echt, een kopie is in bezit van deze krant. ,,Ik heb haar vervolgens op internet gecontroleerd. Er kwam niets geks naar boven. Ik zag dat ze verpleegster was.’’ Bovendien keek ze hoe lang het Marktplaatsaccount al bestond. ,,Dat was twaalf jaar. Als het niet klopt, dan wordt je er snel van af gehaald.’’ Ook de vraagprijs per concertkaartje was normaal.



Achteraf doorziet ze de trucs. De Marktplaatsadvertentie was van ene Theo. Die gaf haar het mailadres van de Pijnackerse. ,,Op dat moment ben je van Marktplaats af en ga je onderling mailen. Dan kan Marktplaats niet veel meer doen.’’ Ook wordt de druk opgevoerd om snel te handelen, waardoor er minder tijd is voor rustig nadenken. ,,Met spoedbetaling, enzo. Want dan zou ze snel de tickets kunnen mailen.’’