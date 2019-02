A4 bij Delft gedeeltelijk open na brand in vrachtwagen vol bananen

Werkstraf en smarten­geld na bloedig geweld in studenten­soos

17:09 Een bezoeker van de Delftse studentenvereniging Sint Jansbrug die in 2016 een student twee glazen bierpullen in het gezicht sloeg, is veroordeeld tot een werkstraf van 24 uur. Ook moet hij het slachtoffer, dat blijvende littekens in het gezicht overhield aan het incident, 1500 euro smartengeld betalen, zo heeft de Haagse rechtbank bepaald.