A4 tussen Delft en Schiedam gaat hele weekeinde op slot

De werkzaamheden in Schiedam beginnen vrijdag om 23 uur. Als de planning wordt gehaald, is de klus op zondag 27 mei geklaard. De weg gaat om 18 uur in beide richtingen weer open.



Er wordt gewerkt aan de technische installaties van de tunnel. Met name de omroepinstallatie wordt onderhanden genomen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit Delft en het Westland omgeleid via de Kruithuisweg naar de A13.