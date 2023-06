Aanhouding na mogelijke vechtpartij in Delft

Mijn Allessie Als blauwe Volvo Amazone langsrijdt weet iedereen wie daar in zit

De Volvo Amazone van Arjan Starrenburg (66) is niet alleen zijn Allessie maar die van het hele gezin. Je zou zelfs kunnen stellen dat-ie ook van zijn patiënten is. Die zwaaien altijd naar hem, want de oude blauwe Volvo van de tandarts, daarvan is er in Honselersdijk maar één.