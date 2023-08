Aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen in Delft en Delfgauw als er voldoende aanmeldingen zijn

Jongen slaat uur na politieach­ter­vol­ging opnieuw op de vlucht en wordt getaserd op ruiterpad

Een jonge scooterrijder heeft het dit weekend wel heel erg bont gemaakt in Delft. De minderjarige bestuurder, die niet in het bezit was van een rijbewijs, sloeg twee keer op de vlucht voor politie en moest getaserd worden voor zijn aanhouding. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen.