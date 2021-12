Aansluiting op warmteleiding stapje dichterbij voor Westland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer

Hier zijn ze wél blij met de restwarmte uit Rotterdam

Een toekomst zonder gas gloort voor de grootverbruikers van energie in het Westland. De recent aangekondigde aanleg van de ondergrondse warmteleiding Warmtelinq is een even belangrijke als onmisbare schakel in de energietransitie in de kassen, zegt Evelien Brederode van Warmte Netwerk Westland. ,,We zijn heel verheugd dat de beslissing is gevallen.’’

22 november