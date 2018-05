Aantal aangiftes van fietsendiefstal daalt, meeste aangiftes in Delft

In Delft werden vorig jaar 1.588 fietsendiefstallen gemeld, wat neerkomt op bijna zestien aangiftes per duizend inwoners. In Den Haag, Zoetermeer en Westland werden respectievelijk 3.926, 465 en 391 aangiftes gedaan. Dat betekent respectievelijk 7,5, 3,7 en 3,7 aangiftes per duizend inwoners.

Op provinciaal niveau spannen Zuid-Holland en Utrecht de kroon. In beide provincies werd vorig jaar per duizend inwoners ruim negentien keer aangifte gedaan. Landelijk gezien deden vorig jaar in totaal 78.962 mensen aangifte, wat neerkomt op 4,6 aangiftes per duizend inwoners. Het jaar ervoor waren dit er 96.507. Sinds het hoogtepunt in 2014 is er een constante daling van het aantal aangiftes.

Drempel

Het werkelijke aantal aangiftes ligt overigens hoger, maar exacte cijfers ontbreken. AVc schat in dat in maar 25 tot 35 procent van de gevallen daadwerkelijk aangifte wordt gedaan. De stichting vermoedt dat de drempel om aangifte te doen sinds juni 2016 hoger is geworden. Toen werd het verplicht om met DigiD in te loggen om online aangifte te kunnen doen.

Volgens de politie is de kans juist klein dat mensen door deze ontwikkeling minder bereid zijn geworden om aangifte te doen. ,,Vrijwel iedereen heeft zo'n code omdat je het ook voor andere zaken nodig hebt'', aldus een woordvoerder van de politie. ,,Er is dus maar een kleine groep mensen die hierdoor afvalt, toeristen bijvoorbeeld.''

Wat op landelijk niveau wel de oorzaak is van de afname van het aantal aangiftes, is volgens de politie moeilijk te zeggen. ,,Dit is voornamelijk een lokale kwestie. Gemeenten kunnen fietsendiefstallen hoog op de agenda hebben staan, waardoor in een bepaalde regio het aantal gestolen fietsen daadwerkelijk afneemt.''

Unieke kenmerken

Hoewel AVc dus vermoedt dat veel mensen geen aangifte doen, adviseert de stichting om dit juist wél te doen. ,,Registreer daarom alle unieke kenmerken van je fiets: het merk, het type, het framenummer en de kleur. Alleen dan is er een kans dat die wordt teruggevonden.''