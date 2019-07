Aantal reizigers in Haagse regio stijgt op dit station het meest

Discussie over nieuwe oeverver­bin­ding over Schie: Tunnel of brug?

7:01 De discussie over een nieuwe oeververbinding in Delft is goed losgebarsten. De gemeente Delft wil een brug, terwijl cultuurcentrum Lijm & Cultuur een tunnel bepleit in het Schieoevers-gebied. De Fietsersbond is kritisch over beide plannen.