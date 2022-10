Achttiende eeuws Delft komt tot leven in show met oud-Hollandse gerechten en historische liederen

Sjors liep in zijn eentje monster­tocht van 10.000 kilometer in VS: ‘Liep door water tussen alligators’

Tienduizend kilometer in je eentje wandelen door de natuur aan de Amerikaanse oostkust. Omringd door alligators, beren, slangen, muskieten en elanden. Sjors van Eijsden (27) deed het. Als eerste niet-Amerikaan ooit ging hij in een ruk te voet van Florida naar Newfoundland, over de Eastern Continental Trail. In negen maanden uit en thuis.

