Actieplan voor meer paardensport in regio: Veel meer evenementen en onderzoek

Zoetemelk onthult beeld Jan Janssen in Nootdorp: ‘Trots en vereerd’

9:18 De in Nootdorp geboren en getogen tourwinnaar Jan Janssen krijgt een standbeeld. Het kunstwerk zal vanmiddag worden onthuld in de Dorpsstraat in Nootdorp. Dat gebeurt in het bijzijn van onder anderen Joop Zoetemelk, de andere Nederlandse tourwinnaar.