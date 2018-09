Adriaan Westermann (78) is gek van Meccano: 'Het houdt je van de straat'

Westermann loopt druk heen en weer. Zijn autovoertuigen staan overal uitgesteld: de vensterbanken, diverse tafels, kasten en planken aan de muur. ,,Ik ben een echte autofreak. Vroeger heb ik bij Daf gewerkt'', lacht hij. Hij tilt een vrachtwagen in de vensterbank op en vertelt iets over de vering. ,,Deze constructie heb ik zelf gemaakt. Toen ik in de Gamma liep, zag ik dat het plastic koord wat planken bij elkaar houdt even breed was als een Meccano-plaatje. Door deze aan elkaar te bevestigen, kon ik de vering natuurlijker maken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de bak niet inzakt als je er lading instopt."



Maar Meccano is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest voor Westermann. Hij werd geboren in Indonesië en belandde samen met zijn moeder en oudste zus in een Jappenkamp toen hij 1,5 jaar oud was. ,,We kregen pap gemaakt van fijngewreven mais en water, daar zat totaal geen voedingswaarde in. Mijn moeder plukte stiekem bananen en pepertjes als de Japanners niet keken en dat deed ze erdoorheen. Dat waren de enige vitaminen die we binnen kregen. Ik moest werken in de sawa's (rijstvelden) en stond tot aan mijn knieën in het water in een onderbroek. Van spelen was geen sprake."