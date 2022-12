Advocaat moordverdachte Marco O.: ‘Politie heeft vertrouwelijke communicatie opgenomen’

Lichtjes­avond nu Lichtjes­week: ‘We verwachten meer doelgroe­pen aan te spreken’

Lichtjesavond moet een van de belangrijkste evenementen van Delft worden. In plaats van één feestelijke avond voor kerst is het vanaf dinsdag dagenlang feest in het centrum van de Prinsenstad. De burgemeester leest een kerstverhaal voor want er wordt gehoopt op de komst van meer ouders met kinderen.

10 december