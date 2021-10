Afgesplitst FvD-Statenlid verruilt Groep Otten weer voor partij van Baudet: ‘Meerdere leden komen terug’

De overstap van Kegel, die zich in maart 2020 nog aansloot bij Groep Otten, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Toch staat hij vierkant achter het politieke geheen-en-weer. ,,Ik was toen omringd door mensen die uiteindelijk naar JA21 zouden overstappen. Ik voelde mij in die periode steeds minder thuis binnen de provinciale fractie”, laat Kegel weten. ,,De oorspronkelijke FvD-boodschap, de visie van Baudet, werd steeds meer verloochend. Sinds het vertrek van die mensen is de energie bij FvD weer terug”, doelt hij op de zevenkoppige JA21-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.