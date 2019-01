Afstand overbrugd door liefde en fufu

‘Ik keek naar het filmpje en dacht: ‘wat vreemd. Je eet het met je vingers’. Dit voedsel had ik nog nooit gezien of geproefd. Dus heeft hij me bij hem thuis uitgenodigd voor een diner. Het was echt heel lekker!”, zegt Sahar Hossini.



Op het eerste gezicht vormen ze een ongewoon koppel. Hij is een christen afkomstig uit de Afrikaanse Democratische Republiek Congo en zij komt uit de Islamitische Republiek Iran. Allebei zijn ze politiek vluchteling. Maar Sahar is geen vrouw die met de grote stroom meedoet uit gewoonte of vanwege cultuur of geloof. Tot haar zestiende woonde ze in haar geboorteland en daar kwam ze zelden een buitenlander tegen. En al helemaal niet een Afrikaan. ,,Hier in Nederland ging ik naar het zwembad en zag ik voor het eerst van mijn leven een zwarte man”, vertelt ze. ,,Ik was gefascineerd door zijn huidskleur en vond hem erg mooi. Toen ik thuis kwam bad ik tot God en stelde een vraag: ‘Mag ik in de toekomst alsjeblieft een zwarte man?’ Een paar jaar later is mijn gebed verhoord.”



Al voor ze Dieme ontmoette is ze in Nederland radicaal tot bekering gekomen en koos ze bewust voor het christendom. Ze beargumenteert het als volgt. ,,Ik was geschokt toen ik een passage las in de Koran waaruit ik kon opmaken dat de profeet Mohammed een zondaar was en niet heilig. Hoe kan zo iemand dan in contact staan met God, de voorstelling van alles wat goed is? Vuur en papier kunnen ook niet naast elkaar bestaan”, zegt ze stellig.



Verliefd kijkt ze naar de man waar ze met hart en ziel voor heeft gekozen. ,,Ik heb aan zijn familie beloofd dat ik hem vier kinderen zal geven maar ik hou het waarschijnlijk op twee”, zegt ze lachend. Dieme stribbelt een beetje tegen. ,,Als we een goed leven hebben, met een baan en voldoende inkomsten, kunnen we misschien wel vier kinderen verwekken”, zegt hij.