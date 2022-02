Agent alsnog vervolgd voor doodschieten van 18-jarige Wessel

De agent schoot in de nacht van 8 oktober 2018 in totaal vijf keer richting een scooter waar een bestuurder en de 18-jarige Wessel op zaten. De schoten werden gelost omdat één van hen iets vasthield dat op een wapen leek.



De eerste vier kogels werden volgens de agent afgevuurd in een ‘noodweersituatie’. Het laatste schot was ‘aanhoudingsvuur’, met als doel de mannen aan te houden.



Wessel werd door de kogels geraakt. Drie kwartier later werd Wessel bij het Lange Land-ziekenhuis in Zoetermeer achtergelaten. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.