Agent niet vervolgd voor doodschieten Wessel (18) bij Delftse coffeeshop

De politieagent betrapte vorig jaar in de nacht van 8 oktober twee mannen op een scooter in de Breestraat. De agent was daar aanwezig, omdat er de periode daarvoor een reeks geweldsincidenten waren gepleegd. De diender schoot in de richting van de scooter waar een bestuurder en de 18-jarige Wessel op zaten, omdat hij zag dat een van hen iets vasthield dat op een wapen leek. De tiener werd korte tijd later naar het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer gebracht en overleed.