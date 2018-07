Agent waarschuwt dronken man niet te rijden, maar hij doet het twee keer

Jan J. van den Berg (88) oudste organist van Delft

9:05 Hij is al 88 jaar, maar organist Jan J. van den Berg is nog lang niet van plan om te stoppen. Deze zomer geeft hij een reeks orgelconcerten in de Remonstrantse kerk. ,,Ik kan niet uitleggen wat orgel bijzonder maakt, je moet het horen.’’