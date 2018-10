Agenten bewaken coffeeshops in Delft nu 24 uur per dag

,,Het permanente toezicht van de politie is nodig om voorlopig daar de rust te laten terugkeren. Mensen geven aan dat ze zich onveilig voelen'', aldus de gemeente.



Het voorlopig dieptepunt van de aanslagen was maandagochtend de dood van de 18-jarige Wessel uit Zoetermeer, zoon van een agent. Hij was vermoedelijk degene die werd neergeschoten toen de politie bij The Game kogels op een man afvuurde die een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op de coffeeshop richtte. De man vluchtte. Drie kwartier later werd bij het ziekenhuis in Zoetermeer een zwaargewonde jongeman achtergelaten. Artsen probeerden de tiener tevergeefs nog te reanimeren.