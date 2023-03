Aha! Dit is waardoor de afwerking van het Huis van Delft zo lang duurt

indebuurt.nlHet Huis van Delft naast het station zou eigenlijk in 2022 klaar zijn, maar het gebouw is nog steeds niet af. Dit komt onder meer doordat de tegels die eerst op het gebouw zaten vervangen moesten worden omdat ze vies werden. Indebuurt-lezer Dennis heeft nu de indruk dat er ook met de nieuwe tegels weer een probleem is. Wij zoeken uit of dat klopt.

Voor een antwoord op deze vraag bellen we met Gerrit Jan van Zoelen. Hij begeleidt het bouwproject als contactpersoon tussen de aannemers en de eigenaar van het gebouw. In juli 2022 gaf hij ons al eens een rondleiding door het gebouw. Toen legde hij uit wat het probleem was met de oude tegels. Doordat deze vuil aantrokken, werd het gebouw veel donkerder dan de bedoeling was. Inmiddels zitten er op het Huis van Delft grotendeels nieuwe tegels die blauw zijn in plaats van grijs.

Nieuwe tegels

Gerrit Jan verzekert ons dat er met de nieuwe tegels geen problemen zijn. Alle nieuwe tegels die op het gebouw zijn aangebracht, zitten er nog steeds op zegt hij. Wel moest de aannemer langer op de nieuwe tegels wachten dan de bedoeling was. De tegels zijn van aardewerk, dus ze moeten stuk voor stuk gebakken worden. Met name het maken van de speciaal gevormde tegels die in de gevels op het gebouw komen was ingewikkeld.

Hufterproof

Volgens Gerrit Jan is het nu de bedoeling dat alle tegels op 2 april op het gebouw zitten. De laatste oude tegels die nu nog aan de kant van het station zitten zijn dan ook vervangen. Daarna wordt er onderaan het gebouw nog een bescherming aangebracht om de tegels in de woorden van Gerrit Jan ‘hufterproof’ te maken. Deze onderste tegels zijn namelijk kwetsbaar als iemand er bijvoorbeeld met een winkelwagen tegenaan rijdt.

De Binnenkant

Naast het aanbrengen van de tegels, duurt ook de afwerking van de binnenkant van het gebouw langer dan verwacht. Alle appartementen zijn inmiddels opgeleverd, maar de openbare ruimte waarin een restaurant, een auditorium en Delft Marketing komen zijn nog niet klaar. Dit komt onder meer doordat er fouten zijn gemaakt bij het storten van de vloer. Hierdoor moet de aannemer de vloer die er nu inzit vervangen. Gerrit Jan verwacht nu dat Delft Marketing het kantoor in juli in gebruik kan nemen. Het auditorium en het restaurant zijn nog later klaar.

