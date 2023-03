Aha! Hiervoor steken op straat al die oranje draden uit de grond in Delft

indebuurt.nl Hondje Noa gaat op bezoek bij speciale mensen: 'het is ontroerend om te zien’

De 54-jarige Wilma begint helemaal te stralen wanneer ze hondje Noa binnen ziet komen. Op schoot vindt ze nog even spannend, maar uiteindelijk wordt de teckel verwend met een goede knuffel beurt. Voor Wilma en de andere bewoners van De Olieberg op Scheveningen is het een bijzondere dag want ZorgDier is op bezoek.