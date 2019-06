Akkoord in de maak voor bouwen bij DSM

Woningbouwplannen zorgen geregeld voor conflicten tussen DSM en beurtelings de gemeenten Delft en Rijswijk. Zo deed de Raad van State in januari uitspraak in een zaak die het chemieconcern had aangespannen tegen de gemeente Rijswijk.



Rijswijk wil driehonderd woningen laten bouwen in 't Haantje, het buurtschap grenzend aan DSM en de gemeente Delft. DSM stapte naar de rechter uit vrees niet meer te kunnen uitbreiden. Ook is het bedrijf bang voor klachten van de toekomstige bewoners van de huizen die het dichtst bij de fabriek staan. Na een aanpassing mogen de woningen nu worden gebouwd.



Ook de gemeente Delft stuit met haar woningbouwplannen vaak op verzet van DSM. Op dit moment zijn twee kleine projecten onder de rechter. Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk heeft om die reden het initiatief genomen om voor eens en voor altijd heldere afspraken te maken met DSM.