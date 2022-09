Albert Heijn in Pijnacker heeft als eerste een cashrecycler

In alle andere filialen van Albert Heijn kan bij de zelfscankassa vooralsnog alleen worden gepind. De kassa’s in Pijnacker accepteren nu ook munten en briefgeld. Het apparaat geeft dan wisselgeld terug. Het bedrijf wil in de toekomst meer zelfservicemogelijkheden bieden. De winkel in Pijnacker gaat testen hoe dit bevalt, waarna het naar andere filialen wordt uitgebreid.

Verbouwd

De Albert Heijn aan het Hoefbladplein is de afgelopen periode verbouwd. Naast de cashrecycler heeft de winkel een watertappunt gekregen en heeft de winkel een nieuwe indeling gekregen. ‘Het is voor het eerst dat Albert Heijn klanten meteen aan het begin van de winkel zoveel inspiratie biedt voor de avondmaaltijd. Deze vernieuwingen worden na de introductie in Pijnacker gefaseerd uitgerold in alle Albert Heijn winkels in Nederland’, laat het bedrijf weten.