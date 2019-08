Alle drie verdachten van doodsteken van een 59-jarige man uit Den Hoorn blijven in cel

Vrijwillig­ster Dini (95) vindt zichzelf helemaal niet bijzonder: ‘Ik wil er gewoon voor anderen zijn'

8 augustus Een verhaal in de krant? Vrijwillig-ster Dini de Roo (95) vindt het maar niks. Wat is er nou zo bijzonder aan die bijna vijftig jaar 'steunpilaar' voor patiënten in het Reinier de Graaf Gasthuis? Het antwoord is simpel: alles.