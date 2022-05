Alle seinen staan op groen, maar Filmhuis Lumen twijfelt nog aan verhuizing naar nieuwbouw

Zwaard van Damocles hangt boven Delftse horeca, maar er is ook nieuwe hoop: ‘Geen moment getwijfeld’

Ondernemen in de horeca is risky business. Achterstallige leningen, uitgestelde belasting, torenhoge inkoop- en energieprijzen ondermijnen het vertrouwen. Toch komen er nieuwe ondernemers in de branche bij, ook in Delft. Waar beginnen ze aan?

28 mei